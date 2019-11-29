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Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

 Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

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16:01   29 Ноября 2019
Россия

Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования. Таковы итоги опроса Рособрнадзора.

В опубликованных материалах ведомства сообщается, что 72 процента родителей школьников довольны качеством образования, которое получают дети. Также степень удовлетворенности у учителей составляет 86 процентов, а у самих школьников — 80 процентов. Участники опроса отметили, что их устраивает как качество, так и условия образования.

В исследовании поучаствовали более 12 тысяч человек из 14 регионов страны. Кроме того, качество образования проверяли по модели PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Итоги этого тестирования станут известны весной 2020 года.

Накануне стало известно, что в российских школах для младшеклассников могут скоро ввести дисциплину «Моя Россия».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #образование #рособрнадзор

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