Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования. Таковы итоги опроса Рособрнадзора.

В опубликованных материалах ведомства сообщается, что 72 процента родителей школьников довольны качеством образования, которое получают дети. Также степень удовлетворенности у учителей составляет 86 процентов, а у самих школьников — 80 процентов. Участники опроса отметили, что их устраивает как качество, так и условия образования.

В исследовании поучаствовали более 12 тысяч человек из 14 регионов страны. Кроме того, качество образования проверяли по модели PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Итоги этого тестирования станут известны весной 2020 года.

Накануне стало известно, что в российских школах для младшеклассников могут скоро ввести дисциплину «Моя Россия».