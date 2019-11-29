Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Американцы постараются обеспечить контроль над всей территорией Ближнего востока и в Сирии, в частности. Об этом «Политике сегодня» заявил политолог Александр Асафов, комментируя переброс военной техники США в район нефтяных полей близ сирийского города Румейлан.

По мнению эксперта, президент Дональд Трамп весьма прозрачно обрисовал цели США в данном регионе.

«Трамп заявил: «Мы будем держать наши Вооруженные силы там, где есть углеводороды: нефть и газ». То есть там, где находятся экстерриториальные интересы Соединенных Штатов Америки. Соответственно, эти передвижения и подобные передвижения связаны с обеспечением этих самых интересов», — заметил Асафов.

К преследуемым американской стороной целям эксперт отнес захват нефтегазовых месторождений, а также связанных с ними ключевых инфраструктурных объектов. Асафов полагает, что для воровства сирийского «черного золота» Вашингтон использует наемников из частных военных компаний, чтобы прикрывать действия регулярной армии.

«Я думаю, что американцы не уйдут с Ближнего Востока, поскольку они считают, что должны контролировать нефть и получать прибыль», - подытожил собеседник агентства.

Стало известно, что в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны Вооруженные силы США сосредоточили боевую технику. Речь идет о десятках единиц, сообщают местные СМИ.

Ранее ФАН писало о том, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании, известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную американцами сирийскую нефть.

Соединенные Штаты используют наемников, чтобы замаскировать свое присутствие на оккупированных месторождениях нефти и газа в Сирии. Использование ЧВК помогает Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении военного контингента в САР.