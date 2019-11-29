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 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
15:56   29 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Американцы постараются обеспечить контроль над всей территорией Ближнего востока и в Сирии, в частности. Об этом «Политике сегодня» заявил политолог Александр Асафов, комментируя переброс военной техники США в район нефтяных полей близ сирийского города Румейлан.

По мнению эксперта, президент Дональд Трамп весьма прозрачно обрисовал цели США в данном регионе.

«Трамп заявил: «Мы будем держать наши Вооруженные силы там, где есть углеводороды: нефть и газ». То есть там, где находятся экстерриториальные интересы Соединенных Штатов Америки. Соответственно, эти передвижения и подобные передвижения связаны с обеспечением этих самых интересов», — заметил Асафов.

К преследуемым американской стороной целям эксперт отнес захват нефтегазовых месторождений, а также связанных с ними ключевых инфраструктурных объектов. Асафов полагает, что для воровства сирийского «черного золота» Вашингтон использует наемников из частных военных компаний, чтобы прикрывать действия регулярной армии.

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

 «Я думаю, что американцы не уйдут с Ближнего Востока, поскольку они считают, что должны контролировать нефть и получать прибыль», - подытожил собеседник агентства.

Стало известно, что в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны Вооруженные силы США сосредоточили боевую технику. Речь идет о десятках единиц, сообщают местные СМИ.

Ранее ФАН писало о том, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании, известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную американцами сирийскую нефть.

Соединенные Штаты используют наемников, чтобы замаскировать свое присутствие на оккупированных месторождениях нефти и газа в Сирии. Использование ЧВК помогает Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении военного контингента в САР.

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Автор: София Синицына
#сша #сирия #нефть #асафов

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