Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Парламент ДНР на пленарном заседании в пятницу, 29 ноября, принял закон о государственной границе, которая теперь находится в пределах Донецкой области.

Документ рассмотрели на пятничном заседании парламента. Председатель Народного совета Владимир Бидевка рассказал, что новый закон устанавливает государственные границы самопровозглашенной ДНР в пределах Донецкой области.

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения», — пояснил Бидевка.

Также парламентарий подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям. Законопроект приняли в двух частях. В силу нововведение вступит, когда документ подпишет глава ДНР Денис Пушилин, а также после публикации его на официальном сайте Народного совета.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в 2014 году. Тогда украинские власти начали военную операцию против жителей этих территорий, которые объявили себя независимыми после государственного переворота, который случился в Украине зимой того же года.