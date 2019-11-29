НАТО увеличит военные расходы на сотни миллиардов долларов к 2024 году

Североатлантический альянс увеличит свои оборонные расходы на 400 миллиардов долларов к 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг в пятницу, 29 ноября.

Сегодня Столтенберг выступил на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Лондоне, где рассказал, что совокупное увеличение расходов стран-участниц альянса составит сотни миллиардов долларов, если сравнивать цифры с показателями 2016 года.

«Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов. Это беспрецедентный прогресс», — заявил генсек.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в своей стране приравнял воинские звания для сержантского и старшего состава к стандартам НАТО, подписав соответствующий указ.