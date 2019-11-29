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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

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15:52   29 Ноября 2019
Весь мир

НАТО увеличит военные расходы на сотни миллиардов долларов к 2024 году

НАТО увеличит военные расходы на сотни миллиардов долларов к 2024 году

Североатлантический альянс увеличит свои оборонные расходы на 400 миллиардов долларов к 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг в пятницу, 29 ноября.

Сегодня Столтенберг выступил на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Лондоне, где рассказал, что совокупное увеличение расходов стран-участниц альянса составит сотни миллиардов долларов, если сравнивать цифры с показателями 2016 года.

«Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов. Это беспрецедентный прогресс», — заявил генсек.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в своей стране приравнял воинские звания для сержантского и старшего состава к стандартам НАТО, подписав соответствующий указ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#нато #политика #столтенберг #общество #весь мир

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