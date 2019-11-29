Госдума призвала Киев объяснить шпионаж в Крыму. По мнению депутата ГД от Крыма Михаила Шеремета, сложно вести диалог с властями Украины, когда такие недружественные действия происходят со стороны соседей.

По словам парламентария, он не знает, как при этом можно открыто смотреть в глаза друг другу и пожимать руки, когда рядом кто-то шпионит. Шеремет отметил, что в ФСБ Крыма работают настоящие профессионалы, которые не только могут оперативно работать, но и будут в дальнейшем пресекать работу шпионов со стороны Украины на российской территории.

«Киев должен прокомментировать свои действия и объяснить этот недружественный поступок», — передает слова Михаила Шеремета РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила о том, что в Севастополе задержана гражданка РФ, которую завербовали спецслужбы Украины для шпионажа в свою пользу. Женщине грозит до 20 лет колонии.