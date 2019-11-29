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 Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
15:41   29 Ноября 2019
Россия

Госдума призвала Киев объяснить шпионаж в Крыму

Госдума призвала Киев объяснить шпионаж в Крыму

Госдума призвала Киев объяснить шпионаж в Крыму. По мнению депутата ГД от Крыма Михаила Шеремета, сложно вести диалог с властями Украины, когда такие недружественные действия происходят со стороны соседей.

По словам парламентария, он не знает, как при этом можно открыто смотреть в глаза друг другу и пожимать руки, когда рядом кто-то шпионит. Шеремет отметил, что в ФСБ Крыма работают настоящие профессионалы, которые не только могут оперативно работать, но и будут в дальнейшем пресекать работу шпионов со стороны Украины на российской территории.

«Киев должен прокомментировать свои действия и объяснить этот недружественный поступок», — передает слова Михаила Шеремета РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила о том, что в Севастополе задержана гражданка РФ, которую завербовали спецслужбы Украины для шпионажа в свою пользу. Женщине грозит до 20 лет колонии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика

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