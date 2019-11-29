Глава «Матерей России» заявила о женских обмороках из-за работы и готовки 31 декабря

Председатель Всероссийского движения «Матери России», экс-сенатор от Хакасии Валентина Петренко высказалась за выходной день для россиян 31 декабря, который предлагали установить депутаты Госдумы от ЛДПР, но отклонили Минтруд и раскритиковала «Единая Россия».

«Мы делали опросы по всем регионам. — рассказала Петренко «ПС», — Так как елки школьные проходят, на них всегда посылают бабушек, родители на работе. Дети хотят встречать этот праздник с родителями, чтобы не отпрашивались мамы с папами. Все понимают, что праздничный стол всегда был на женщине и во имя семьи женщина не должна падать в обморок, приходя с работы или за неделю раньше покупать [продукты], готовить и стол накрывать. И себя нужно привести в порядок, чтобы для своих любимых близких быть в надлежащем виде. Не может быть так, что для одних - это праздник, а для других нет».

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесла думская фракция ЛДПР, аргументировав тем, что в этот день сотрудники не выполняют свои рабочие обязанности в полной мере, готовясь к встрече Нового года. Документ не получил поддержки у парламентского большинства. В «Единой России» его назвали «излишним». В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил, что кабмин принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас сделать 31 декабря выходным днем невозможно.

Как минимум, в одном регионе России о невозможности переноса выходного на 31 декабря, не знали. За неделю до заявления Топилина глава Томской области Сергей Жвачкин без разрешения кабмина перенес рабочий день с 31-го на 28 декабря «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».