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15:51   29 Ноября 2019
Россия

Песков подтвердил, что открытие «Силы Сибири» и «Турецкого потока» пройдет по плану

Песков подтвердил, что открытие «Силы Сибири» и «Турецкого потока» пройдет по плану

Открытие газовых магистралей «Сила Сибири» и «Турецкий поток» состоится согласно плану, в обоих мероприятиях поучаствует президент России Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 ноября.

Первой пройдет торжественная церемония по старту «Силы Сибири» — 2 декабря. На ней состоится телемост с участием Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

«Осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствуют развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места», — отметил Песков, добавив, что проект важен не только для России, но и для потенциальных покупателей отечественного газа.

В 2014 году «Газпром» подписал с китайской CNPC договор о строительстве газопровода «Сила Сибири». Магистраль с производительностью 38 миллиардов кубометров в год будет поставлять газ с месторождений Восточной Сибири в Китай и на внутренний рынок России.

Песков подтвердил, что открытие «Силы Сибири» и «Турецкого потока» пройдет по плану

Уже в начале января 2020 года Путин и турецкий глава Тайип Эрдоган откроют «Турецкий поток». Пресс-секретарь напомнил, что во время последнего телефонного разговора они подтвердили это намерение.

«Именно к этому времени — к началу января — все наземные работы на турецкой территории будут завершены», — указал Песков.

«Газпром» начал строительство «Турецкого потока» в мае 2017 года. Морской участок проходит по дну Черного моря и выходит к побережью Турции. Общая протяженность составляет более тысячи километров. Всего в проекте задумано две трубы: первая предназначена для Турции, вторая  — для государств Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая из них имеет пропускную способность в 15,75 миллиардов кубических метров в год. Глава Газпрома Алексей Миллер сообщал, что в начале 2020 года газ может пройти по второй нитке проекта в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Песков подтвердил, что открытие «Силы Сибири» и «Турецкого потока» пройдет по плану

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #турция #эрдоган #китай #газ #турецкий поток #цзиньпин #сила сибири

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