Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в Государственную думу законопроект, обязывающий всех преподавателей вузов раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.

Инициатива продиктована резонансным убийством аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом истфака Олегом Соколовым. Депутаты считают, что свидетельствование педагогов позволит отсеять людей, угрожающих безопасности и психологическому комфорту студентов и школьников.

Напомним, на Соколова студенты неоднократно жаловались, но ректорат СПбГУ сообщения игнорировал и выгораживал ученого. Кроме того, в вузах нередки случаи харассмента. Фрмально такое поведение не попадает под психологические отклонения, но тем не менее является неэтичным и угрожает студентам. Недавно юрфак СПбГУ уволил профессора Андрея Полякова, подозреваемого в домогательствах к студенткам.

Преподаватель РГПУ Герцена и депутат ЗаКса Борис Вишневский также попал в секс-скандал. О его недостойных поступках сообщили экс-студентки, но пока что за ним сохранили место.

Противники законопроекта считают, что освидетельствование у психиатра может стать способом сводить счеты с неугодными преподавателями, указывая на необходимость его правильного применения. Депутаты, предложившие закон, в беседе с ФАН отметили, что сценарий «сведения счетов» через осмотр вероятен, но важнее все-таки жизнь человека.

«Давайте поставим на весы два случая: с одной стороны, возможно, будут сводить счеты. С другой — если будут бить, снова отрезать руки, ноги и головы. Что для нас важнее — исключить сведение счетов или подвергать жизнь человека опасности со стороны неадекватных психически?» — сказал один из авторов законопроекта Гаджимет Сафаралиев ФАН.

Он подчеркнул, что в случае конкретных жалоб на неадекватное поведение педагогов, прошедших проверку у психиатра, освидетельствование должны уже инициировать правоохранительные органы вне рамок проекта.

Предложение депутатов пока в стадии проекта, который потребует доработок, отметил Сафаралиев. Его планируется широко обсуждать, в том числе, с привлечением экспертов и общественности.

«Я не противник педагогов: мы первым делом должны поднять педагога на такую высоту, чтобы он стал самым уважаемым человеком в обществе, возможно, со временем эти проверки отпадут», — добавил Сафаралиев.

Однако закрывать глаза на тот факт, что в школах и вузах есть люди, способные причинить вред другим недопустимо.