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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

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Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
15:24   29 Ноября 2019
Россия

Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, распространяющих фейки

Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, распространяющих фейки

Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, распространяющих фейковые новости. В перечень попали также группы СМИ в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в списке находятся те источники, которые два или более раза упомянула Генпрокуратура РФ в своих жалобах в Роскомнадзор. В списке — те интернет-страницы, где под видом новостей размещается фейковая информация, которая является общественно значимой. Так, в перечень попали паблики «ВКонтакте» у РБК, Mash и Газета.Ru.

Пока в списке 27 интернет-страниц, но РКН сообщает, что он будет пополняться, если где-либо появится недостоверная информация под видом правдивой.

Ранее в ведомстве заявили, что вместо блокировки нарушителей на них будут налагать штрафы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество

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