Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, распространяющих фейки

Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, распространяющих фейковые новости. В перечень попали также группы СМИ в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в списке находятся те источники, которые два или более раза упомянула Генпрокуратура РФ в своих жалобах в Роскомнадзор. В списке — те интернет-страницы, где под видом новостей размещается фейковая информация, которая является общественно значимой. Так, в перечень попали паблики «ВКонтакте» у РБК, Mash и Газета.Ru.

Пока в списке 27 интернет-страниц, но РКН сообщает, что он будет пополняться, если где-либо появится недостоверная информация под видом правдивой.

Ранее в ведомстве заявили, что вместо блокировки нарушителей на них будут налагать штрафы.