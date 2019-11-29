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15:33   29 Ноября 2019
Россия

Власти Габона надеются, что подарок России поможет наладить экотуризм

Власти Габона надеются, что подарок России поможет наладить экотуризм

Министр лесного, морского хозяйства и окружающей среды Габона Ли Уайт надеется, что стрелковое оружие, которое Россия бесплатно поставляет его стране, поможет в борьбе с браконьерством, а также в развитии экологического туризма.

Об этом он заявил в пятницу, 29 ноября, передает РИА Новости. По его словам, национальные парки обладают огромным экономическим и общественным потенциалом для сельского населения. 

«Именно путем усиления контроля за пользованием природными ресурсами мы сможем развивать экономическую деятельность, к примеру экотуризм, что позволит нам получать доходы и создавать устойчивую занятость», — заявил Уайт.

Он подчеркнул, поставляемое Россией оружие будет передано лесникам и парковым ротам Национального агентства национальных парков.

По словам посола РФ в Габоне Дмитрия Куракова, Россия за счет своего дара [оружия — ред.] надеется укрепить взаимодействие стран в сфере окружающей среды, внеся тем самым свой вклад в спасение природного наследия Земли. 

Браконьерство в Габоне достигло очень серьезных масштабов. Самой большой проблемой остается незаконная охота на редких лесных слонов. Злоумышленники также не щадят носорогов, броненосцев, пантер. Животных убивают ради рогов, бивней, чешуи и шкур. При этом контрабандисты часто бывают хорошо экипированы и вооружены. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #африка #общество #контрабанда #браконьерство #габон

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