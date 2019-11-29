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Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

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Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
16:01   29 Ноября 2019
Весь мир

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и связанные с этим проблемы необходимо обсуждать в ходе переговоров, так как озабоченность на этот счет испытывают все страны.

Об этом в пятницу журналистам заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Это все переговорные вопросы. Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченностей России в связи с тем, что такая важная область контроля за вооружениями осталась без какого-то документального или юридически-правового регулирования», — сказал представитель главы государства.

Напомним, Договор РСМД прекратил свое действие в августе текущего года, после того, как в начале 2019 года США заявили о своем выходе из соглашения в одностороннем порядке.

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Автор: Александр Люблинский
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