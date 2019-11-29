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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

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15:10   29 Ноября 2019
Россия

Песков озвучил ожидание Кремля по саммиту в «нормандском формате» в Париже

Песков озвучил ожидание Кремля по саммиту в «нормандском формате» в Париже

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны есть все основания надеяться на содержательный диалог в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом он заявил в пятницу, 29 ноября. 

«Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в «нормандском формате», но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», — сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что 9 декабря лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся на саммите «нормандской четверки», который пройдет в столице Франции — Париже.  

Напомним, так называемая «нормандская четверка» занимается урегулированием ситуации в Донбассе с 2014 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
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