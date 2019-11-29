Песков озвучил ожидание Кремля по саммиту в «нормандском формате» в Париже

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны есть все основания надеяться на содержательный диалог в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом он заявил в пятницу, 29 ноября.

«Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в «нормандском формате», но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», — сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что 9 декабря лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся на саммите «нормандской четверки», который пройдет в столице Франции — Париже.

Напомним, так называемая «нормандская четверка» занимается урегулированием ситуации в Донбассе с 2014 года.