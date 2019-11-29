Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

 Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

Большинство родителей российских школьников удовлетворены качеством образования

 Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
14:50   29 Ноября 2019
Россия

Песков заявил, что встреча Путина и Меркель в Париже возможна

Песков заявил, что встреча Путина и Меркель в Париже возможна

Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель могут провести отдельную встречу на полях нормандского саммита, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 ноября.

Напомним, что 9 декабря во французской столице пройдет саммит «нормандской четверки», в которую входит Россия, Украина, Франция и Германия. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что все четыре президента «так или иначе будут общаться». Однако формат встреч и их последовательность на данный момент находятся на стадии согласования.

«Конечно же, они все [главы стран «нормандской четверки»] получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня», — добавил Песков.

Немногим ранее он указал, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут на съезде обсудить газовую проблематику. Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключал, что главы России и Украины проведут отдельную двустороннюю встречу.

Песков заявил, что встреча Путина и Меркель в Париже возможна

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #меркель #германия #песков #нормандская четверка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...