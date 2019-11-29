Песков заявил, что встреча Путина и Меркель в Париже возможна

Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель могут провести отдельную встречу на полях нормандского саммита, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 ноября.

Напомним, что 9 декабря во французской столице пройдет саммит «нормандской четверки», в которую входит Россия, Украина, Франция и Германия. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что все четыре президента «так или иначе будут общаться». Однако формат встреч и их последовательность на данный момент находятся на стадии согласования.

«Конечно же, они все [главы стран «нормандской четверки»] получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня», — добавил Песков.

Немногим ранее он указал, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут на съезде обсудить газовую проблематику. Помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключал, что главы России и Украины проведут отдельную двустороннюю встречу.