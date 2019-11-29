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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
14:51   29 Ноября 2019
Россия

Строительство «Северного потока-2» должно завершиться по плану, заявил Песков

Строительство «Северного потока-2» должно завершиться по плану, заявил Песков

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно завершиться по плану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, Москва надеется на скорейшее начало работ по проекту.

Песков выразил надежду, что трубопровод будет построен точно в срок, несмотря на небольшую задержку из-за того, что власти Дании чуть позднее согласовали строительство. Он отметил, что сейчас согласование получено, поэтому стоит надеяться на то, что газопровод будет построен в ранее установленные сроки.

Строительство «Северного потока-2» должно завершиться по плану, заявил Песков

Газопровод «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток, его протянут от России через Балтийское море до Германии в обход Прибалтики, Польши, Украины и Белоруссии. Объект затронет исключительные экономические зоны и территориальные воды РФ, Франции, Германии, Швеции и Дании. Все страны дали согласие на строительство газопровода.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #северный поток-2

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