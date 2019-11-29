Строительство «Северного потока-2» должно завершиться по плану, заявил Песков

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно завершиться по плану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, Москва надеется на скорейшее начало работ по проекту.

Песков выразил надежду, что трубопровод будет построен точно в срок, несмотря на небольшую задержку из-за того, что власти Дании чуть позднее согласовали строительство. Он отметил, что сейчас согласование получено, поэтому стоит надеяться на то, что газопровод будет построен в ранее установленные сроки.

Газопровод «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток, его протянут от России через Балтийское море до Германии в обход Прибалтики, Польши, Украины и Белоруссии. Объект затронет исключительные экономические зоны и территориальные воды РФ, Франции, Германии, Швеции и Дании. Все страны дали согласие на строительство газопровода.