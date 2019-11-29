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14:53   29 Ноября 2019
Весь мир

Встреча Меркель и Трампа назначена на 4 декабря

Встреча Меркель и Трампа назначена на 4 декабря

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 4 ноября встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Лондоне на полях саммита НАТО.

Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщила заместитель официального представителя германского кабмина Урсула Деммер.

«Утром 4 декабря примет участие в рабочем заседании североатлантического альянса. По окончанию будет встреча с президентом США Трампом», - сообщила она.

При этом Деммер добавила, что во вторник, 3 декабря, перед началом саммита в Лондоне, Меркель обсудит сирийскую ситуацию с президентами Турции и Франции, а также с премьер-министром Великобритании.

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Автор: Александр Люблинский
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