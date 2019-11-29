В Бундестаге считают нападки США на «Северный поток — 2» эгоистичной погоней за выгодой

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст уверен, что США готовы любыми способами поставлять в страны Европы свой собственный газ. Такое мнение он высказал журналисту информационного агентства ТАСС.

«Они оказывают давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом США волнуют свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Они хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы», — заявил Эрнст.

Клаус Эрнст уверен, что санкции, которыми Соединенные Штаты грозятся странам-участницам проекта «Северный поток — 2» противоречат международному праву. По его словам, страны Европы имеют право самостоятельно определяться с вектором энергетической политики.

«Для этого нам не нужны консультации и принуждения со стороны США», — заключил он.

Эрнст рассказал, что объемы производства газа в Европе сокращаются, именно поэтому так необходимо сотрудничество с Россией. Одновременно с этим глава комитета не считает, что Германия станет зависимой от России, когда начнет работать «Северный поток — 2»