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14:39   29 Ноября 2019
Россия

Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже 9 декабря

Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже 9 декабря

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков не исключил, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже обсудят газовую проблематику.

Напомним, что 9 декабря во французской столице пройдет саммит «нормандской четверки», в которую входит Россия, Украина, Франция и Германия. На съезде российский и украинский лидеры, по словам Пескова, «так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться».

Во время последнего телефонного звонка Путин и Зеленский договорились о двустороннем процессе по газовой сфере, напомнил представитель Кремля. Стороны достигли понимания насчет обязательности переговоров на рабочем уровне.

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику», — отметил пресс-секретарь.

Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже 9 декабряРанее помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключал, что главы России и Украины проведут отдельную двустороннюю встречу.

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Автор: Анна Манц
#путин #украина #песков #газ #нормандская четверка #зеленский

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