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 Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Закон о психиатрическом освидетельствовании педагогов убережет студентов от насилия

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Все страны разделяют российские опасения из-за отсутствия правового регулирования РСМД

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 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
14:38   29 Ноября 2019
Россия

Попытки «дрейфовать» от закона об особом статусе Донбасса опасны, заявил Песков

Попытки «дрейфовать» от закона об особом статусе Донбасса опасны, заявил Песков

Попытки «дрейфовать» от закона об особом статусе Донбасса могут быть опасны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, закон обо особом статусе является составной частью ряда договоренностей.

Он отметил, что если «дрейфовать» от этого закона в другую сторону, то последствия могут быть непредсказуемыми. По мнению Пескова, это будет связано с большими трудностями, а итог не сможет предугадать никто.

Особый статус Донбасса вступит в силу после того, как произойдет вывод «незаконных формирований» с территории ЛНР и ДНР. Документ был принят еще в 2014 году, но в силу не вступил до сих пор. Военная операция против Донбасса со стороны властей Украины длится более пяти лет, а жертвами вооруженного конфликта являются более 13 тысяч человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #донбасс #песков #политика

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