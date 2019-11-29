Попытки «дрейфовать» от закона об особом статусе Донбасса опасны, заявил Песков

Попытки «дрейфовать» от закона об особом статусе Донбасса могут быть опасны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, закон обо особом статусе является составной частью ряда договоренностей.

Он отметил, что если «дрейфовать» от этого закона в другую сторону, то последствия могут быть непредсказуемыми. По мнению Пескова, это будет связано с большими трудностями, а итог не сможет предугадать никто.

Особый статус Донбасса вступит в силу после того, как произойдет вывод «незаконных формирований» с территории ЛНР и ДНР. Документ был принят еще в 2014 году, но в силу не вступил до сих пор. Военная операция против Донбасса со стороны властей Украины длится более пяти лет, а жертвами вооруженного конфликта являются более 13 тысяч человек.