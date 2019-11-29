Путин и Лукашенко проведут встречу до конца года
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко условились встретиться до нового года, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков 29 ноября.
Он рассказал, что главы Союзного государства увиделись накануне в Бишкеке. При непродолжительном разговоре они договорились провести еще одну встречу в уходящем году.
«Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшие дни», — сказал Песков подчеркнув, что объявление не является официальным.