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14:36   29 Ноября 2019
Россия

Путин и Лукашенко проведут встречу до конца года

Путин и Лукашенко проведут встречу до конца года

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко условились встретиться до нового года, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков 29 ноября.

Он рассказал, что главы Союзного государства увиделись накануне в Бишкеке. При непродолжительном разговоре они договорились провести еще одну встречу в уходящем году.

«Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшие дни», — сказал Песков подчеркнув, что объявление не является официальным.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #белоруссия #лукашенко

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