Путин и Лукашенко проведут встречу до конца года

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко условились встретиться до нового года, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков 29 ноября.

Он рассказал, что главы Союзного государства увиделись накануне в Бишкеке. При непродолжительном разговоре они договорились провести еще одну встречу в уходящем году.