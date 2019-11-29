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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
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 Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти

Эксперт считает, что США продолжат оккупировать Ближний Восток ради нефти
15:01   29 Ноября 2019
Россия

МИД РФ позитивно оценивает визит Трампа в Афганистан

МИД РФ позитивно оценивает визит Трампа в Афганистан

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва позитивно оценивает визит в Афганистан президента США Дональда Трампа.

Как отметил Кабулов, итоги визита и сделанные по итогам него заявления высоко оценены в министерстве иностранных дел. Он также отметил, что визит Трампа и его заявления могут стать еще одним шагом на пути к достижению национального примирения. Представитель МИД РФ отметил, что стоит надеяться на скорое подписание соглашения США с талибами*.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал об условиях, которые поспособствуют подписанию соглашения с запрещенной в России террористической организацией «Талибан»*.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.

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Автор: Ольга Воскресенская
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