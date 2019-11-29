МИД РФ позитивно оценивает визит Трампа в Афганистан

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва позитивно оценивает визит в Афганистан президента США Дональда Трампа.

Как отметил Кабулов, итоги визита и сделанные по итогам него заявления высоко оценены в министерстве иностранных дел. Он также отметил, что визит Трампа и его заявления могут стать еще одним шагом на пути к достижению национального примирения. Представитель МИД РФ отметил, что стоит надеяться на скорое подписание соглашения США с талибами*.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал об условиях, которые поспособствуют подписанию соглашения с запрещенной в России террористической организацией «Талибан»*.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.