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 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

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15:24   29 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Новые воинские звания для сержантского и старшего состава по стандартам НАТО ввели на Украине. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе украинского министерства обороны 29 ноября.

«Документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code [званий и наград Североатлантического альянса]», — указано в публикации.

Кроме этого, закон повышает роль сержантов и старшин в обучении и воспитании личного состава. Украинские военные отмечают, что он создает дополнительную мотивацию для прохождения службы «по контракту», а также приближает армию к западноевропейскому образцу.

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Напомним, что в 2014 году Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса Украины, а через два года добавила вступление в НАТО в список задач внешней политики. Согласно этим изменениям, украинское государство до начала 2020 года должно обеспечить полную совместимость собственных вооруженных сил и армиями стран Североатлантического альянса.

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Автор: Анна Манц
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