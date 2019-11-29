Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Новые воинские звания для сержантского и старшего состава по стандартам НАТО ввели на Украине. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе украинского министерства обороны 29 ноября.

«Документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code [званий и наград Североатлантического альянса]», — указано в публикации.

Кроме этого, закон повышает роль сержантов и старшин в обучении и воспитании личного состава. Украинские военные отмечают, что он создает дополнительную мотивацию для прохождения службы «по контракту», а также приближает армию к западноевропейскому образцу.

Напомним, что в 2014 году Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса Украины, а через два года добавила вступление в НАТО в список задач внешней политики. Согласно этим изменениям, украинское государство до начала 2020 года должно обеспечить полную совместимость собственных вооруженных сил и армиями стран Североатлантического альянса.