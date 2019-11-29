Суд может запретить виновному в домашнем насилии проживать вместе с жертвой

Виновного в домашнем насилии могут заставить покинуть общее с пострадавшим жилье по решению суда. Об этом сказано в предварительном тексте законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованном в пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда.

Согласно документу, человека, совершившего семейное насилие, суд может обязать покинуть место совместного жительства на конкретный срок. Однако это будет возможно в случае, если нарушитель сможет позволить себе жить в другом месте — к примеру, снимать квартиру или находиться у родственников на время действия судебного решения.

Кроме этого, по решению суда нарушителю могут запретить узнавать местонахождение жертвы, если ему по какой-то причине оно будет неизвестно. Эта мера призвана обеспечить эффективную защиту пострадавшего от насильника.

Ранее сообщалось, что авторы законопроекта предложили обязать врачей в России сообщать в полицию о случаях семейного насилия после оказания жертвам медицинской помощи.