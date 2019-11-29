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14:40   29 Ноября 2019
Россия

Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет рабочий день

Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет рабочий день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина технологически не бывает выходных ней и 31 декабря он будет работать.

Об этом Песков сказал журналистам в пятницу, 29 ноября, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я неоднократно рассказывал, что если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных, — пояснил представитель главы государства. — Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе».

При этом он сравнил работу главы государства с доменной печью, которая работает в безостановочном цикле, так как ее просто невозможно потушить.

«Если ответить де-факто на ваш вопрос, то и 31 он тоже будет работать», — заключил Песков.

Напомним, ранее российские профсоюзы поддержали идею закрепить 31 декабря как общий выходной — первый день длинных новогодних праздников.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #песков #политика #общество #выходной #31 декабря

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