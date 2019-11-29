«Маша и Медведь» стал одним из самых востребованных детских шоу в мире

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу в мире, в первую пятерку которого вошел отечественный мультсериал «Маша и Медведь». Об этом сообщили в пресс-службе правообладателя мультипликации Animaccord 29 ноября.

«Международное исследовательское агентство, Parrot Analytics, опубликовало результаты независимого исследования самых востребованных детских шоу в мире, в топ-5 которых попал российский мультсериал производства Animaccord, «Маша и Медведь», — указано в сообщении.

Эксперты агентства в период с 20 октября по 18 ноября рассмотрели 20 тысяч шоу для детей в возрасте от двух до 11 лет. Популярность мультфильма определяли, в частности, по количеству интернет-запросов и числу онлайн-просмотров.

Стоит отметить, что в этом году «Маше и Медведю» исполнилось десять лет. Мультипликационный сериал показывают в свыше 100 странах, его перевели на 36 языков. Недавно серия «Маша плюс каша» стала самой просматриваемой на YouTube — ее включили более четырех миллиардов раз.