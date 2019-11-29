Париж ждет «майдан» 5 декабря

5 декабря для Франции может стать датой начала новых серьезных протестов. Судя по подготовительным действиям большей части французских профсоюзов, политических партий, активистов «желтых жилетов», а также мобилизации всех без исключения групп радикалов, следующая суббота может установить не только новый рекорд по массовости протестов (в 1995 году на аналогичный протест вышло примерно 2 миллиона человек), но и по их накалу.

А соединение этих двух «рекордов» воедино может вывеси ситуацию в стране из того шаткого равновесия, в котором она пребывает на протяжении последнего года. И пока все говорит о том, что именно 5 декабря будет предпринята попытка закрутить первый майдан в «демократической» Европе.

Народ платит за все

Главная официальная причина будущих событий является так называемая пенсионная реформа Макрона, последствия которой практически все французы ощутят в той или иной степени. Всем им придется работать дольше, чтобы залатать огромную дыру в пенсионном фонде. Не Макрон в этом виноват, не он создавал эту дыру, но именно он решил ее заштопать, а потому именно на него и посыпались все политические шишки.

Французские профсоюзы всегда были мощной организующей силой, которая не раз заставляла руководство страны считаться со своим мнением. Особенно, когда договоренности о забастовке достигалось большинством из них. А именно это сегодня и происходит. На акции протестов выйдут врачи, учителя, работники всех видов транспорта, энергетики, пожарные и даже … полицейские. Вернее, те из них, кто не будет участвовать в это время в охране общественного порядка (вот такая она демократия в действии).

Общество недовольно социальной политикой Макрона и все социологические опросы говорят о серьезном протестном настроении в обществе.

Большинство французов (62%) поддерживают день забастовки 5 декабря и считают, что Франция переживает «социальный кризис» и трудности, «плохо понимаемые» Эммануэлем Макроном. Три четверти опрошенных недовольны экономической и социальной политикой исполнительной власти, которая должна по их мнению «измениться». Причем 35% считают, что изменения должны быть коренными, а 40% «в значительной степени». Подавляющее большинство (89%) говорят, что Франция переживает «текущий социальный кризис». При этом к основным трудностям жители страны относят низкий прожиточный минимум (69%), рост «социального неравенства» и «нехватка средств и персонала в некоторых государственных службах» (по 51%), а также «пенсионное финансирование (будущее или текущее)» (49%).

Против Макрона объединились все

В чем главная проблема Макрона. Против него объединились буквально все: большинство профсоюзов, все левые партии, и даже Марин Ле Пен, чья политическая сила еще ни разу за последние 20 лет не призывала к подобным действиям. Ее понять можно. Именно сейчас у нее появляется реальный шанс получить реальную власть в стране, и она сделает все, чтобы победить на следующих президентских выборах. А потому она отменила свой отдых на Мартинике и «будет со всем народом вместе бороться за его права».

Безусловную поддержку протесту оказывают «желтые жилеты» и даже те, кто вот уже много лет считал, что уличные протесты это не их дело.

Ясно, что столь широкая коалиция возникла не случайно, как не случайно вот уже второй год Францию штормит со страшной силой. За всем этим стоят силы, которым очень не нравится политическое сближение Парижа и Москвы, и которые изо всех сил стараются его сорвать.

Правительство осознает опасность текущей ситуации и делает все, чтобы минимизировать последствия будущих событий. Президент Макрон, как и в прошлый раз, когда ему удалось расколоть движение «желтых жилетов» на умеренных и радикалов и тем самым во многом выиграть прошлогоднюю войну, сегодня делает все, чтобы расколоть единство сил, готовящихся к 5 декабря. Он пытается не дать объединится всем профессиям, а потому мелкими уступками пытается добиться уменьшения массовости будущих протестов.

Насколько это поможет и покажут события будущей субботы.

Что будет 5 декабря

Париж будет парализован, а сотни тысяч человек (вероятнее всего от миллиона до двух) выйдут на улицы городов. Радикальные группировки попытаются затеять столкновения с полицией и будут делать все, чтобы втянуть в них как можно большее число протестующих (все по методичкам майданов). Часть активистов попытается разбить палаточные городки и тем самым превратить протест в бессрочный до полного принятия требований протестующих.

То есть будет предпринята попытка начать во Франции полномасштабный майдан, главной целью которого будет, формально выполнение социальных требований населения, а по факту смена руководством Франции его внешнеполитического курса, который очень не нравится всем без исключения американским «партнерам» Парижа.

Насколько это им удастся мы увидим уже очень скоро.

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