Члены Совета Федерации готовят законопроект, согласно которому медицинские организации будут обязаны извещать полицию о фактах обращения к ним за медицинской помощью лиц, пострадавших от семейного насилия. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября.

Отмечается, что законопроект касается профилактики семейно-бытового насилия. Документ был опубликован сегодня на официальном сайте Совфеда.

«Медицинские организации извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, в отношении которых есть основания полагать, что вред их здоровью причинен непосредственно семейно-бытовым насилием», — говорится в тексте законопроекте.

Ранее сообщалось, что сенаторы представили проект закона о борьбе с бытовым насилием. Речь идет пока о рабочей версии документа, к которой в течение 14 дней можно будет внести поправки и инициативы.