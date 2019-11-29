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 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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14:14   29 Ноября 2019
Россия

Врачей в России могут обязать сообщать в полицию о семейном насилии

Врачей в России могут обязать сообщать в полицию о семейном насилии

Члены Совета Федерации готовят законопроект, согласно которому медицинские организации будут обязаны извещать полицию о фактах обращения к ним за медицинской помощью лиц, пострадавших от семейного насилия. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября.

Отмечается, что законопроект касается профилактики семейно-бытового насилия. Документ был опубликован сегодня на официальном сайте Совфеда.

«Медицинские организации извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, в отношении которых есть основания полагать, что вред их здоровью причинен непосредственно семейно-бытовым насилием», — говорится в тексте законопроекте. 

Ранее сообщалось, что сенаторы представили проект закона о борьбе с бытовым насилием. Речь идет пока о рабочей версии документа, к которой в течение 14 дней можно будет внести поправки и инициативы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #политика #насилие #общество #бытовое убийство

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