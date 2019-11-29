Опыт борьбы с террористами поможет России защитить себя и соседние страны

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова воспользоваться полученным опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили по этому направлению в Сирийской Арабской Республике. Применять его практически для совершенствования оперативных возможностей сил ОДКБ», — отметил глава России в своей речи на заседании Совета коллективной безопасности организации.

Путин уверен, что необходимо повышать эффективность прогнозирования и анализа военной и политической обстановки на территориях, входящих в зону ответственности ОДКБ. Одна из причин, по его мнению, это вероятность возгорания новых вооруженных конфликтов неподалеку от стран-участниц.

На совещании Совета безопасности 22 ноября Владимир Путин подчеркнул, что опыт, который Россия получила в САР сейчас очень востребован в военном строительстве. Министр обороны Сергей Шойгу в большом интервью в сентябре также отмечал, что российские военнослужащие закалились во время проведения сирийской операции.

В том, что российские военные получили колоссальный опыт уверен и зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, после проведения кампании по борьбе с террористической группировкой запрещенной в России организации ИГИЛ, страна сможет справиться с возможными угрозами и защитит своих соседей.

«Наша страна себя показала современной мощной державой в рамках борьбы с международным терроризмом в САР, страной, которая, кроме того, умеет отстаивать свои интересы», — сказал сенатор Федеральному агентству новостей..

Российская операция в Сирии начиналась в 2015 году, но и тогда она не была просто благотворительной помощью сирийскому народу. Россия обеспечивала собственную безопасность на Ближнем Востоке, как отмечал Путин. Так, действия России были во многом направлены на решения собственных задач в долгосрочной перспективе.