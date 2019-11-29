Эксперт позитивно оценил перспективы сотрудничества РФ и Турции по Сирии

Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее Россия и Турция подписали соглашение о действиях в районе за Евфратом. Лидеры стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум о формировании в этом регионе безопасной зоны совместного патрулирования.

Курдские бандформирования из Отрядов народной самообороны (YPG) вначале приняли обязательства в рамках этого документа и частично вывели силы за шоссе М4 — южную границу коридора безопасности. Однако часть боевиков, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), сохраняет присутствие в районе сирийско-турецкой границы и усиливает сопротивление. Радикалы YPG устроили теракты, унесшие жизни десятков мирных граждан.

Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН позитивно оценил российско-турецкое сотрудничество по Сирии. При этом эксперт считает, что в условиях постоянных провокаций со стороны курдских боевиков без применения силы не обойтись.

«Между нашими генштабами сложился очень высокий и результативный уровень понимания, и это, в частности, итог прорывных договоренностей лидеров стран в прошлом месяце в Сочи. Меморандум предполагает выстраивание таких прочных контактов», — отметил Кошкин.

Урегулирование на севере Сирии показало большое влияние РФ на Ближнем Востоке и широком спектре ее контактов в регионе. Кошкин назвал совместное патрулирование совершенно уникальной ситуацией, потому оно разворачивается с одной из стран НАТО.

«Это очень важное событие, указывающее на перемену конфигурации геополитических взаимоотношений. Я вижу большие перспективы такого сотрудничества», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кошкина, боевики YPG провоцируют Турцию возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира». Выпады радикалов нельзя оставлять без ответа.