Эксперт позитивно оценил перспективы сотрудничества РФ и Турции по Сирии
Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.
Ранее Россия и Турция подписали соглашение о действиях в районе за Евфратом. Лидеры стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум о формировании в этом регионе безопасной зоны совместного патрулирования.
Курдские бандформирования из Отрядов народной самообороны (YPG) вначале приняли обязательства в рамках этого документа и частично вывели силы за шоссе М4 — южную границу коридора безопасности. Однако часть боевиков, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), сохраняет присутствие в районе сирийско-турецкой границы и усиливает сопротивление. Радикалы YPG устроили теракты, унесшие жизни десятков мирных граждан.
Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН позитивно оценил российско-турецкое сотрудничество по Сирии. При этом эксперт считает, что в условиях постоянных провокаций со стороны курдских боевиков без применения силы не обойтись.
«Между нашими генштабами сложился очень высокий и результативный уровень понимания, и это, в частности, итог прорывных договоренностей лидеров стран в прошлом месяце в Сочи. Меморандум предполагает выстраивание таких прочных контактов», — отметил Кошкин.
Урегулирование на севере Сирии показало большое влияние РФ на Ближнем Востоке и широком спектре ее контактов в регионе. Кошкин назвал совместное патрулирование совершенно уникальной ситуацией, потому оно разворачивается с одной из стран НАТО.
«Это очень важное событие, указывающее на перемену конфигурации геополитических взаимоотношений. Я вижу большие перспективы такого сотрудничества», — подчеркнул эксперт.
По мнению Кошкина, боевики YPG провоцируют Турцию возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира». Выпады радикалов нельзя оставлять без ответа.
«Атак против курдских радикалов на севере Сирии туркам еще будет не избежать в сложившейся ситуации. Тут нужна точечность, результативность и согласование, в том числе с командованием Сирийской арабской армии (САА)», — подытожил эксперт.