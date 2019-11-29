Как глава Хакасии лишил Абакан новогоднего настроения

Полиция Абакана в минувший четверг задержала группу студентов, которые вышли на пикет с требованием вернуть новогоднюю елку на Первомайскую площадь. Впервые за шесть лет жители столицы Хакасии останутся без новогоднего символа и ледового городка на традиционном месте — перед зданием республиканской администрации, над которой с мая развевается Знамя Победы. Новый год же перенесут в Черногорский парк, расположенный тоже в центре, но не самом.

«Верни елку, вредитель», — гласила надпись на одном из самодельных плакатов, адресованная главе Хакасии Валентину Коновалову.

«Красный губернатор» во время недавней прямой линии объяснил свое решение убрать символ Нового года от «Серого дома» тем, что его предшественник Виктор Зимин якобы специально устанавливал елку, чтобы помешать собираться недовольным.

«Она [елка] появилась у нас на Первомайской площади в 11-ом году. Как раз-таки чтобы не допустить митингов, публичных акций на Первомайской площади. Были выборы в Государственную думу с последующей протестной деятельностью», — заявил Коновалов.

Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин в комментарии «Политике Сегодня» не взялся оценивать поступок своего преемника, однако допустил, что жителям Абакана, в первую очередь детям, он пришелся не по душе.

«Я думаю, что у него [Коновалова] свои традиции есть. Я его ни осуждать, ни поддерживать не имею права, давал слово никогда не критиковать. Елка, конечно, это всегда красиво. Это же детям. Там никакой политики, это же большой праздник для любого советского, русского человека. Я не думаю, что этом надо было искать зерно политики. Просто надо было сделать людям маленький праздник. Их не так и много у нас», — сказал Зимин.

Председатель Всероссийского движения «Матери России», экс-сенатор от Хакасии Валентина Петренко в беседе с «ПС» уверена, что политики приходят и уходят, а традиции должны оставаться неизменными.

«Я знаю одну пару в Хакасии, студентов, которые познакомились на Новый год именно под этой елкой. Они поженились, скоро третий ребенок будет. Есть традиции и места, в которые приходят люди уже много лет. Мне кажется, что их нужно сохранять, наполнять чем-то новым. Может быть какой-то сказкой, представлением, усовершенствовать с учетом нового времени, желания ребят увидеть какую-то технику, каких-то роботов, героев с других планет, которые мы открываем. Дети об этом пишут и говорят, и их мечта может воплотиться там, где всегда проходит центральная елка», — поделилась мнением Петренко.

Узнать, что про ситуацию с елкой в Абакане думает Дед Мороз в Великом Устюге «Политике Сегодня», увы, не удалось.

«Дело в том, что у нас дедушка вне политики, поэтому по такому вопросу он комментарий дать не может», — сказала пресс-секретарь главного волшебника страны Арина Мизгирева.

В графике визитов Деда Мороза Абакана на этот год нет. Сам Коновалов проигнорировал звонки «Политики Сегодня».