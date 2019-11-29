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«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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13:54   29 Ноября 2019
Россия

Дания получила жалобу на разрешение по «Северному потоку — 2»

Дания получила жалобу на разрешение по «Северному потоку — 2»

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики получил апелляцию на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает ТАСС.

Месяц назад стало известно, что Дания разрешила проложить газопровод по маршруту проекта. Однако министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев планирует обжаловать решение.

По информации агентства, срок подачи жалобы истекал 27 ноября. По словам представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен, в отношении проекта «Северный поток — 2» была подана одна жалоба в рамках сроков для подачи апелляций. 

В российском правительстве заявили, что «Северный поток — 2» должен заработать летом следующего года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир #дания #северный поток-2

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