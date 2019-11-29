Дания получила жалобу на разрешение по «Северному потоку — 2»

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики получил апелляцию на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает ТАСС.

Месяц назад стало известно, что Дания разрешила проложить газопровод по маршруту проекта. Однако министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев планирует обжаловать решение.

По информации агентства, срок подачи жалобы истекал 27 ноября. По словам представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен, в отношении проекта «Северный поток — 2» была подана одна жалоба в рамках сроков для подачи апелляций.

"Вчера Дания одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2". Теперь препятствий для завершения проекта нет. В чем же была заминка и успеет ли это событие помочь нам в газовом торге с Украиной? Разберемся" https://t.co/OPfQ5eBA6g pic.twitter.com/8MFcjuXZuP — РИА Новости (@rianru) October 31, 2019

В российском правительстве заявили, что «Северный поток — 2» должен заработать летом следующего года.