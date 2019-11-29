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«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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14:11   29 Ноября 2019
Весь мир

Трехсторонние консультации по газу в Брюсселе перенесены на следующую неделю

Трехсторонние консультации по газу в Брюсселе перенесены на следующую неделю

Технические консультации в формате Россия – Украина – ЕС, которые должны были пройти в пятницу, 29 ноября, в Брюсселе, были перенесены на следующую неделю.

Об этом, ссылаясь на собственный источник в Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

«Технические переговоры были перенесены на следующую неделю», - говорится в сообщении.

При этом причина, по которой консультации были перенесены, на данный момент не называется.

Ранее сообщалось, с что в Брюсселе 29 ноября состоится трехсторонняя российско-украинско-европейская встреча по газовому вопросу на техническом уровне. Перед этим 20 ноября стороны по видеосвязи провели предварительные консультации.

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Автор: Александр Люблинский
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