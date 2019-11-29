Сенаторы представили проект закона о борьбе с бытовым насилием

Совет Федерации разработал законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», его текст опубликовали на сайте верхней палаты парламента 29 ноября.

Так, документ вводит определение такого насилия:

«умышленное деяние (действие или бездействие), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления».

Также он вводит защитные предписания, которые могут оформить суд или сотрудник органов министерства внутренних дел. Механизм направлен на защиту жертвы от агрессора и домашнего насилия. Например, виновному могут на год запретить контактировать с субъектом, в то числе по телефону и через интернет, а также узнавать его местонахождение.

Отмечается, что это рабочая версия документа. Отзывы и замечания по инициативе можно будет внести на протяжении 14 дней.