Миллиардеры из списка Forbes готовы предложить Минфину проекты на 70 триллионов

Российское Министерство финансов узнало у миллиардеров, какие суммы они готовы предоставить после принятия закона о защите инвестиций. В результате Минфин обнаружил крупные потенциальные проекты на 70 триллионов рублей. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Андрей Иванов на заседании Совета Федерации, сообщают Известия.

Замминистра отметил, что опрос проводился в рамках разработки законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК). Опрошенные подчеркнули, что главным условием для инвестиций является стабилизация условий ведения бизнеса.

«Спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько готовы дать … Получили проектов на семьдесят триллионов рублей», — объяснил Иванов.

Как рассказали в ведомстве, основная идея законопроекта — гарантия стабильности условий ведения бизнеса для инвесторов, в первую очередь фискальных.

Новый законопроект предусмотрит защиту в течение трех лет от любых факторов ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Для того, чтобы получить такую защиту, инвестор должен будет заключить договор с государством и внести нужную сумму в соответствии со сферой инвестиций.