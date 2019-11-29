«Форум развития Африки» пройдет в ЦАР в марте 2020 года
Центральноафриканский город Банги в марте будущего года примет инвестиционный «Форум развития Африки-2020», сообщило агентство afriquematin.net 29 ноября.
Событие состоится под эгидой президента ЦАР Фаустина-Архангела Туадеры, указали в издании. Отмечается, что мероприятие направлено на восстановление экономики страны в посткризисный период. Среди участников будут бизнесмены и инвесторы с пяти континентов Земли.
Представитель «Форума развития Африки» Уильям Богуи отметил, что Центральноафриканская Республика владеет большим потенциалом и возможностями во многих областях экономики. Банги же даст возможность привлечь инвесторов и повысить популярность страны в целом.
«Форум предоставит возможность политикам, инвесторам и бизнесменам поделиться опытом и поддержать развитие Центральноафриканской Республики», — подчеркнул Богуи.