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 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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13:32   29 Ноября 2019
Весь мир

«Форум развития Африки» пройдет в ЦАР в марте 2020 года

«Форум развития Африки» пройдет в ЦАР в марте 2020 года

Центральноафриканский город Банги в марте будущего года примет инвестиционный «Форум развития Африки-2020», сообщило агентство afriquematin.net 29 ноября.

Событие состоится под эгидой президента ЦАР Фаустина-Архангела Туадеры, указали в издании. Отмечается, что мероприятие направлено на восстановление экономики страны в посткризисный период. Среди участников будут бизнесмены и инвесторы с пяти континентов Земли.

«Форум развития Африки» пройдет в ЦАР в марте 2020 года

Представитель «Форума развития Африки» Уильям Богуи отметил, что Центральноафриканская Республика владеет большим потенциалом и возможностями во многих областях экономики. Банги же даст возможность привлечь инвесторов и повысить популярность страны в целом.

«Форум предоставит возможность политикам, инвесторам и бизнесменам поделиться опытом и поддержать развитие Центральноафриканской Республики», — подчеркнул Богуи.

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Автор: Анна Манц
#форум #инвестиции #цар #банги

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