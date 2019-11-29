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«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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13:18   29 Ноября 2019
Россия

В Севастополе служащую Черноморского флота за госизмену заключили под стражу

В Севастополе служащую Черноморского флота за госизмену заключили под стражу

Задержанная останется под стражей как минимум еще на два месяца.

Ленинский районный суд в Севастополе вынес решение оставить женщину, которая фигурирует в деле о шпионаже для разведки Минобороны Украины, под стражей на два месяца, сообщает ТАСС.

«Заключили под стражу на два месяца», — рассказал представитель суда.

Немногим ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Севастополе по подозрению в государственной измене арестована россиянка, «которая была завербована украинскими спецслужбами», а также выполняла задания Главного управления разведки украинского Министерства обороны, добывала данные военного характера.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что задержанная является служащей Черноморского флота. Он убежден, что этот случай доказывает, что «против нашей страны ведется масштабная шпионская война».

Ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

 

 

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Автор: Галина Кандинская
#россия #украина #севастополь #шпионаж

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