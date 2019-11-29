Навальный и Ко за летние беспорядки в Москве заплатят «Мосгортрансу» более миллиона рублей

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать с блогера Алексея Навального и других организаторов летних беспорядков в Москве свыше миллиона рублей в пользу «Мосгортранса», сообщили в пресс-службе органа 29 ноября.

Речь идет о незаконном митинге, который состоялся 27 июля. В сентябре Коптевский суд столицы постановил:

«Взыскать солидарно 1 миллион 218 тысяч 591 рубль 58 копеек, а также госпошлину в размере 14 тысяч рублей».

Иск «Мосгортранса» был подан против Навального, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ильи Жданова и прочих несостоявшихся кандидатов на пост депутата Мосгордумы. Согласно материалам, столичная компания понесла убытки из-за простоя рейсов, вызванного несогласованной акцией.

Летом в Москве прошла волна несанкционированных митингов, организаторами которых выступили «независимые» кандидаты в Мосгордуму от так называемой «оппозиции» — Соболь, Яшин, Гудков и другие. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей, в которых при проверке были обнаружены мертвые и несуществующие москвичи.

В ходе незаконных митингов специально обученные провокаторы настраивали толпу на агрессию, что в итоге вылилось в порчу общегородского имущества, опасное поведение и даже нападение на сотрудников правоохранительных органов. Было выписано огромное количество административных штрафов, проведены множественные задержания, а также возбуждено несколько уголовных дел.