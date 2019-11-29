Риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2% в России

Помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова заявила, что в РФ менее двух процентов детей при рождении ВИЧ-инфицированных матерей имеют положительный ВИЧ-статус. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября.

По ее словам, сегодня не так много стран, которые могут говорить об иллюминации вертикального пути.

«У нас риск вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку составляет сегодня 1,7%, 98,3% — это, как правило, случаи, когда дети рождаются здоровыми», — сообщила она в ходе пресс-конференции.

Ранее помощник министра заявила, что в 2020 году из федерального бюджета РФ на борьбу с ВИЧ планируется выделить более 30 миллиардов рублей, речь идет в том числе и о антиретровирусной терапии. По словам Габаасовой, с 2015 года число пациентов, получающих антиретровирусную терапию, выросло в два раза.