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 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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13:53   29 Ноября 2019
Россия

Навальный не хочет вспоминать гей-скандал с главой петербургского штаба Шуршевым

Навальный не хочет вспоминать гей-скандал с главой петербургского штаба Шуршевым

Блогер Алексей Навальный лишь на словах демонстрирует открытость и желание прислушиваться к мнению народа. На деле же он равнодушен к мнению россиян и игнорирует даже самые лояльные вопросы, пишет Nation News.

Навальный активно призывает к обратной связи по своим эфирам, но не отвечает даже на нейтральные и доброжелательные вопросы, не говорят о «скользких» темах.

«Открытый» Навальный общается с публикой по строгому сценарию, боясь сделать лишний шаг

Одна из таких — отставка главы петербургского штаба Александра Шуршева. Его уволили после гей- скандала. Летом 2019 года в Сети появилось видео секса мужчины, похожего на Шуршева, с человеком, который напоминает фотографа Михаила Обозова.

Увольнение Шуршева шокировала либеральную общественность, известную лояльностью к нетрадиционным связям.  Издание не исключает, что роль мог сыграть и другой скандал — Шуршев был замешан в разворовывании денег в петербургском штабе.

Проигнорировал Навальный и вопрос об иноагентах. Ему явно не нравится перспектива оказаться иноагентом-физлицом — тогда все узнают, он получает иностранное финансирование.  К тому же, иноагентом недавно признали его ФБК.

«Открытый» Навальный общается с публикой по строгому сценарию, боясь сделать лишний шаг

Нвальный не пожелал отвечать, почему выбрал для подписи фотографий в Instagram город Великие Луки. В передаче RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» предположили, что блогер пренебрежительно отнесся к красивому российскому городу.

Nation News считает, что Навальный просто не нашел ответа, ведь для отпуска он предпочитает выбирать лучшие курорты мира, особенно Италию. В отдыхе на просторах России он замечен не был.

Имитируя открытость и общение с народом, Навальный общается по заранее написанному плану, который для него готовит команда, пишет издание. Не желает блогер и общаться с прессой, кроме знакомых журналистов, который не станут задавать неудобных вопросов. К таким относится главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Навальный с радостью дает интервью российским филиалам западных СМИ, отмечает Nation News. Такие издания не могут критиковать блогера и обязаны всячески его поддерживать.

 

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Автор: Саида Габиева
#навальный

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