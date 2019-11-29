Навальный не хочет вспоминать гей-скандал с главой петербургского штаба Шуршевым

Блогер Алексей Навальный лишь на словах демонстрирует открытость и желание прислушиваться к мнению народа. На деле же он равнодушен к мнению россиян и игнорирует даже самые лояльные вопросы, пишет Nation News.

Навальный активно призывает к обратной связи по своим эфирам, но не отвечает даже на нейтральные и доброжелательные вопросы, не говорят о «скользких» темах.

Одна из таких — отставка главы петербургского штаба Александра Шуршева. Его уволили после гей- скандала. Летом 2019 года в Сети появилось видео секса мужчины, похожего на Шуршева, с человеком, который напоминает фотографа Михаила Обозова.

Увольнение Шуршева шокировала либеральную общественность, известную лояльностью к нетрадиционным связям. Издание не исключает, что роль мог сыграть и другой скандал — Шуршев был замешан в разворовывании денег в петербургском штабе.

Проигнорировал Навальный и вопрос об иноагентах. Ему явно не нравится перспектива оказаться иноагентом-физлицом — тогда все узнают, он получает иностранное финансирование. К тому же, иноагентом недавно признали его ФБК.

Нвальный не пожелал отвечать, почему выбрал для подписи фотографий в Instagram город Великие Луки. В передаче RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» предположили, что блогер пренебрежительно отнесся к красивому российскому городу.

Nation News считает, что Навальный просто не нашел ответа, ведь для отпуска он предпочитает выбирать лучшие курорты мира, особенно Италию. В отдыхе на просторах России он замечен не был.

Имитируя открытость и общение с народом, Навальный общается по заранее написанному плану, который для него готовит команда, пишет издание. Не желает блогер и общаться с прессой, кроме знакомых журналистов, который не станут задавать неудобных вопросов. К таким относится главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Навальный с радостью дает интервью российским филиалам западных СМИ, отмечает Nation News. Такие издания не могут критиковать блогера и обязаны всячески его поддерживать.