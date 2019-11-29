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 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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13:49   29 Ноября 2019
Россия

Фрегат «Адмирал Касатонов» успешно запустил ракеты «Калибр» и «Оникс» в Белом море

Фрегат «Адмирал Касатонов» успешно запустил ракеты «Калибр» и «Оникс» в Белом море

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» успешно выполнил стрельбы ракетами «Калибр» и «Оникс». Они прошли в рамках заводских испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Ракеты «Калибр» и «Оникс»успешно поразили мишени, отметили на Северном флоте. Ранее стало известно, что параллельно заводским испытаниям в октябре начались государственные испытания фрегата.

«Адмирал Касатонов» предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны. Он способен пройти 4 000 миль, при этом развивя скорость до 30 узлов. Автономность плавания — 30 суток.

Фрегат построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ракеты #пуск #адмирал касатонов

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