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Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

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Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

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12:46   29 Ноября 2019
Россия

Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

Россия не станет участвовать в «лунной гонке», которую ей так старательно навязывают другие страны, заявил глава пресс-службы государственной корпорации «Роскосмос» Владимира Устименко. Его слова привели в публикации на сайте дочерней Объединенной ракетно-космической корпорации 29 ноября.

«Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны», — указано в тексте.

Напомним, что название «лунная гонка» обрело популярность во время космического соревнования Советского Союза и США в 1960–1970 годах. Тогда СССР исследовал земной спутник при помощи луноходов, а Штаты провели шесть пилотируемых высадок на ее поверхность. Американские астронавты остаются первыми и единственными людьми, побывавшими на поверхности Луны. Однако после высадки Вашингтон на 20 лет прекратил изучение планеты, в то время как российская сторона продолжила исследования.

Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

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Автор: Анна Манц
#роскосмос #луна #программы

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