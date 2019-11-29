Зачем Трамп прилетал к военным в Афганистан на самом деле

Политолог и сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Политикой сегодня» связал внеплановый визит президента США Дональда Трампа на американскую военную базу «Баграм» в Афганистане с грядущими президентскими выборами в США.

«Это эффектный шаг только, если ему удастся разрешить афганскую проблему так, чтобы это воспринималось как его удача», — заметил эксперт.

Удачей с точки зрения Трампа является заключение мира с боевиками террористической организации, запрещенной в РФ и США, «Талибан», которую по традиции президент США, он же кандидат в президенты США, называет сделкой.

«Талибан» хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня​​​. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят», — сказал Трамп в рамках визита в Афганистан.

Двумя месяцами ранее Трамп также хотел заключить сделку с талибами. И даже был готов принять террористов на «секретной встрече» в загородной резиденции в США Кэмп-Дэвид. Но позже назвал мертвым готовящийся мир из-за теракта в Кабуле, который унес жизнь 11 людей и одного из замечательных солдат. Отвествееность за теракт взял «Талибан».

На сентябрь условия сделки выглядели следующим образом: Вашингтон закрывает пять военных баз в Афганистане, если «Талибан» разрывает отношения с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ и США) и начинает переговоры с официальным Кабулом. На конец ноября Трамп пришел к талибам с авансом — напомнил, что США уже значительно сокращают численность контингента в Афганистане — до 8600 военных.

«Конечно, очень мило, когда ты вводишь войска, чтобы противостоять талибам, а потом выводишь и передаешь им власть. Но, тем не менее, даже такой факт американский истеблишмент будет пытаться показать как свою победу, как успех. Трамп безусловно будет говорить о том, что это успех его кампании. Ну, насколько это успех — вопрос, конечно, очень спорный», — негативно для Афганистана, но позитивно для президентской кампании Трампа оценил "сделку" Брутер.

Трамп не первый президент США, посещающий неожиданно Афганистан. В 2014-ом на базу «сюпризом» прилетал Барак Обама. Был в Афганистане дважды — в 2006 и 2008 году — и Джордж Буш, отомстивший главе «Аль-Каиды» Усаме бен Ладену за 9/11 войной в Афганистане. От предшественника Трампа отличает выбранное время: год до выборов на второй срок и символичный День благодарения, традиционно семейный праздник для американцев.

Обама за год до второго срока встретил День благодарения, раздавая помощь нуждающимся.

Джордж Буш за год до второго срока на День благодарения ограничился телефонным звонком военным. Рональд Рейган, который для Трампа является кумиром, 22 ноября 1984 года, встретил дома.

От всех этих президентов Трампа отличает, что он ни разу не был в статусе президента в России. Впрочем, Рейган тоже посетил Советский Союз только к концу второго срока.