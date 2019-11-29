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12:46   29 Ноября 2019
Россия

Отечественное вино в России предложили продавать до полуночи

Отечественное вино в России предложили продавать до полуночи

Время продажи российских вин предлагается продлить до полуночи. Ассоциация компаний розничной торговли обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с таким предложение в пятницу, 29 ноября, пишут «Известия». 

По мнению представителей АКОРТа, за счет дополнительного часа продажи удастся поспособствовать поддержке и продвижению производителей вин в России.

Участники рынка считают, что подобная инициатива позволит снизить употребление суррогата, а также сподвигнуть россиян перейти на «качественные и легкие алкогольные напитки». 

Согласно действующему российскому законодательству продажа алкогольных напитков разрешается с 8:00 до 23:00. Субъектам разрешено ужесточать закон по своему усмотрению. 

Ранее сообщалось, что инициативу продвижения вин российского производства поддержали в Минсельхозе и Роспотребнадзоре. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вино

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