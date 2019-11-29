Дома за один евро распродают на Сицилии

Дома за один евро начали продавать в небольшом итальянском городке на Сицилии. Таким образом местные власти хотят привлечь людей к переезду.

Бивона расположен на юге Италии. В коммуне живет около четырех тысяч человек, что вдвое меньше, чем 40 лет назад. С помощью таких «распродаж» власти борются с сокращением населения.

Никаких ограничений по поводу использования купленного жилья нет. Новый владелец может организовать в помещении любой бизнес. При этом большинство зданий в Бивоне находятся в плохом состоянии и требуют серьезных вложений.

Покупатель должен иметь минимум 2,5 тысяч евро, чтобы оставить их в качестве залога. Это гарантирует ремонт дома в будущем.