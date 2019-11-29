Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

 Отечественное вино в России предложили продавать до полуночи

Отечественное вино в России предложили продавать до полуночи

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР
Дома за один евро распродают на Сицилии

Дома за один евро распродают на Сицилии

Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН

Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН
Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

Россия не будет участвовать в навязываемой ей «лунной гонке»

 Отечественное вино в России предложили продавать до полуночи

Отечественное вино в России предложили продавать до полуночи

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР
Дома за один евро распродают на Сицилии

Дома за один евро распродают на Сицилии

Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН

Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН
12:29   29 Ноября 2019
Весь мир

Дома за один евро распродают на Сицилии

Дома за один евро распродают на Сицилии

Дома за один евро начали продавать в небольшом итальянском городке на Сицилии. Таким образом местные власти хотят привлечь людей к переезду.

Бивона расположен на юге Италии. В коммуне живет около четырех тысяч человек, что вдвое меньше, чем 40 лет назад. С помощью таких «распродаж»  власти борются с сокращением населения.

Никаких ограничений по поводу использования купленного жилья нет. Новый владелец может организовать в помещении любой бизнес. При этом большинство зданий в Бивоне находятся в плохом состоянии и требуют серьезных вложений.

Покупатель должен иметь минимум 2,5 тысяч евро, чтобы оставить их в качестве залога. Это гарантирует ремонт дома в будущем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#италия #сицилия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...