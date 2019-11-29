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12:43   29 Ноября 2019
Россия

В Чехии заявили, что авиаинцидент с дипломатической миссий никак не связан с политикой

В Чехии заявили, что авиаинцидент с дипломатической миссий никак не связан с политикой

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек подчеркнул, что инцидент связан только с техническими неполадками.

Петржичек уверен, что отказ российской авиации в перелете Москва — Казань чешского самолета, на котором находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не имеет никакого отношения к политике, сообщает ТАСС.

«От российской стороны мы получили информацию, что это был чисто административный вопрос. Верю, что речь шла только о технической проблеме. Не воспринимаю, что произошедшее связано с политикой», — выразил свою позицию министр.

Ранее чешское издание Е15 сообщило, что Мирослав Томан принял решение прервать бизнес-миссию, которая должна была продлиться в течение пяти дней. Дело в том, что делегация в течение десяти часов не могла получить разрешение на вылет из Москвы в Казань от руководства российской авиации. В Казани министр должен был встретиться с представителями власти Тататрстана, но делегация вернулась в Прагу.

В свою очередь председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев заявил, что форум с участием Томана пришлось отменить. По его словам, у чешского спецборта были неверно оформлены документы, почему и возникла серьезная задержка на таможне.

«Поэтому произошла техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была», — пояснил Алеев.

Агеев добавил, что дипломатическая встреча чешского посла Витезслава Пивоньки и президента республики Татарстан Рустама Минниханова по плану состоялась.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #чехия

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