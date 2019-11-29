Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 28 ноября.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать?» — отметил он.

По мнению Климкина, украинцы должны использовать технику других фирм, потому что «такой бренд не может быть номером один». Дипломат добавил, что на нынешнее руководство американской компании «нет Джобса».

Ранее в Apple устранили неполадки в приложении «Погода» и причислили Крым к российской территории. Таким образом, компания официально признала присоединение полуострова в состав РФ.

В 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, полуостров вошел в состав России. Украина не признала итоги выборов. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что вопрос Крыма закрыт навсегда.