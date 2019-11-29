«Газпром» объявил, что полностью готов к поставкам газа в Китай через «Силу Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» готов к тому, чтобы поставлять газ из России в Китай. Об этом рассказал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в рамках своего выступления на конференции «Управление недвижимостью корпораций» в Петербурге.

«Сила Сибири» — крупнейший инвестиционный проект «Газпрома», и, наверное, это самый крупнейший инвестиционный проект в мире, если брать российскую и китайскую часть… Мы полностью готовы и ждем поставки газа в Китай», — передает его слова ТАСС.

По словам Маркелова, газопровод запустят на следующей неделе. Раньше сообщалось, что ввод в эксплуатацию запланирован на 2 декабря, а по изначальным расчетам днем открытия должно было стать 20 декабря. В церемонии запуска «Силы Сибири» в формате телемоста примут участие президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

Газ по «Силе Сибири» будет направляться на российский рынок и в Китай с месторождений Восточной Сибири. По поводу поставок в Китай Россия подписала соответствующий договор в мае 2014 года, экспортная производительность газопровода составит 38 миллиардов кубометров в год.