«Лидеры России» исполнили первые мечты с «Елки желаний»

Победители конкурса «Лидеры России» открыли предновогоднюю акцию «Елка желаний» на общем собрании клуба «Эльбрус», сообщили в пресс-службе проекта «Мечтай со мной».

Порядка 200 призеров сняли записки с новогоднего дерева, чтобы исполнить мечты детей и пенсионеров. Ожидается, что за время акции, которая проходит с 3 декабря этого года по 29 февраля 2020 года, будут исполнены более двух тысяч заветных желаний. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в проекте поучаствовал президент России Владимир Путин, который выполнил просьбы пяти тяжелобольных ребят.

В преддверии Нового года запущена предновогодняя акция «Елка желаний», направленная на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо… «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам», — подчеркнули в пресс-службе.

Стать участником «Елки желаний» могут сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, а также люди с угрожающим жизни состоянием здоровья. Возрастные рамки: для детей от трех до 17 лет, а для пенсионеров — от 60 лет. Чтобы поучаствовать в акции нужно до 15 декабря оставить заявку на сайте.

Для помощи участникам достаточно снять с «Елки желаний» одну из записок и исполнить мечту. Деревья расположат до конца декабря в различных госорганизациях. С полным списком адресов также можно ознакомиться на сайте.

Организатором акции выступает Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной». Осенью прошлого года он вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», а в 2019 году победил в конкурсе Фонда Президентских грантов.