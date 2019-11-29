Навальному не дали продемонстрировать свое «влияние» на КПРФ в Мосгордуме

Круглый стол, организованный депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой в стенах Мосгордумы для обсуждения уголовных дел возбужденных против организаторов и некоторых активных участников незаконных летних митингов в Москве, не состоялся, так как был отменен лидером фракции.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, гостем, назначенного на пятницу 29 ноября круглого стола должен был стать блогер Алексей Навальный, косвенно виновный в возбуждении уголовных дел, так как именно он призывал москвичей устраивать незаконные акции протестов и радикализировать беспорядки. В ходе круглого стола Навальный собирался напомнить депутатам от КПРФ, что своей победой на выборах в Московскую городскую думу они обязаны именно ему, однако глава фракции коммунистов в МГД Николай Зубрилин не дал ему такой возможности.

При этом сам Навальный, еще не поняв, что его «умные кандидаты» не считают себя чем-нибудь ему обязанными, попытался обманом придать несостоявшемуся круглому столу значимости, называя его «заседанием», то есть пытаясь создать иллюзию, что он участвует в делах столичного парламента. На самом деле он мог стать всего лишь гостем круглого стола, который так неудачно попыталась организовать одна из его карманных депутатов Елена Шувалова, да так и не стал.

Как отмечает ФАН, именно с этой целью Навальный и пытался при помощи своего «Умного голосования» протолкнуть в МГД как можно больше коммунистов. Когда минувшим летом он обнародовал списки УГ, практически вся несистемная оппозиция была сильно удивлена обилием в ним представителей КПРФ, хотя коммунисты и либералы ведут давнюю и непримиримую борьбу.

По задумке Навального, ему нужно было лишь угадать как можно больше потенциальных победителей на предстоящих выборах, чтобы затем приписать их успех на выборах своему «Умному голосованию», а выборы последних лет не раз показывали, что второй по популярности партией в России остается КПРФ.

В списки УГ Навальный, наряду с обычными членами КПРФ, включил целый ряд нечистых на руку кандидатов, на которых он имеет компромат и которых, таким образом, может шантажировать. Одним из таки кандидатов стала Екатерина Енгалычева, скрывавшая наличие у нее квартир, приобретенных на деньги, происхождение которых она объяснить не может. Таким же образом в МГД прошли сталинистка Елена Шувалова, сравнившая фигурантов «московского дела» с Михаилом Фрунзе и беззастенчиво нарушающий российское законодательство «лучший адвокат Москвы» Евгений Ступин – все они оказались в списках УГ, благодаря своим «скелетам в шкафу» и теперь Навальный, известный своими «псевдорасследованиями» в любой момент может организовать их травлю. Для этого блогер и поддержал этих кандидатов на выборах, чтобы, в случае, если они изберутся в Мосгордуму, иметь возможность их шантажировать.

Помощь в выборе наиболее уязвимых в плане компромата коммунистов Навальному оказал глава городского комитета КПРФ – второе лицо в партии Валерий Рашкин, которому, конечно, было выгодно, чтобы блогер протолкнул в столичный парламент как можно больше его подчиненных. Однако теперь, когда выборы давно остались позади, кончилась и эта странная дружба. Рашкин, который летом ходил с Навальным чуть ли не под ручку, уже не так категорично использует оппозиционную риторику. Он даже обязал всех депутатов от КПРФ проголосовать за принятие бюджета столицы в третьем чтении, хотя вся оппозиция была против этого.

В результате коммунисты в Мосгордуме сейчас разделены на две части – одни следуют за Рашкиным, другие пытаются выполнять приказы Навального, так как опасаются за свою репутацию, которую он может испортить. Так и сложилась ситуация, когда одни коммунисты назначают круглый стол с участием Навального, чтобы блогер мог пометить свою территорию в столичном парламенте и продемонстрировать свое влияние на крупнейшую фракцию, а другие в это же самое время наносят ему удар, отменяя мероприятие.