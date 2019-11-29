Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

Памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» из драгоценных и недрагоценных металлов были выпущены Банком России в оборот 29 ноября.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. Там же отмечается, что в серию входят серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотая монета номиналом 50 рублей, и десятирублевые монеты из сплава недрагоценных металлов.

При этом отмечается, что данные монеты являются законным платежным средством на территории РФ и должны приниматься в качестве оплаты по номиналу без каких-либо ограничений.