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«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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11:53   29 Ноября 2019
Россия

Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

Памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» из драгоценных и недрагоценных металлов были выпущены Банком России в оборот 29 ноября.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. Там же отмечается, что в серию входят серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотая монета номиналом 50 рублей, и десятирублевые монеты из сплава недрагоценных металлов.

При этом отмечается, что данные монеты являются законным платежным средством на территории РФ и должны приниматься в качестве оплаты по номиналу без каких-либо ограничений.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #центробанк #общество #монета #банк россии #75-летие победы

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