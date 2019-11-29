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Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН

Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН
11:59   29 Ноября 2019
Россия

Украина повела себя типично, сорвав выступление РФ в ООН, считают в Крыму

Украина повела себя типично, сорвав выступление РФ в ООН, считают в Крыму

Украинская делегация, попытавшаяся сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве, повела себе типично. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT в пятницу, 29 ноября. 

По мнению парламентария, представителям России следует учитывать подобные ситуации при поездках. Он также подчеркнул, что такие дискуссии следует качественно организовывать.

«Те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть», — сказал сенатор. 

Цеков также уверен, что случаи, когда украинская сторона срывает выступление российских представителей, должны жестко пресекаться. Он предложил выводить нарушителей из зала и не приглашать их на следующие мероприятия. 

Ранее украинская делегация попыталась сорвать выступление российского депутата на форуме ООН, который проходил в Женеве. Когда Бальбек начал выступать с докладом, представители Украины стали кричать, стучать ногами, а также бить кулаками по столу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир

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