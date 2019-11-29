Украинская делегация, попытавшаяся сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве, повела себе типично. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT в пятницу, 29 ноября.

По мнению парламентария, представителям России следует учитывать подобные ситуации при поездках. Он также подчеркнул, что такие дискуссии следует качественно организовывать.

«Те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть», — сказал сенатор.

Цеков также уверен, что случаи, когда украинская сторона срывает выступление российских представителей, должны жестко пресекаться. Он предложил выводить нарушителей из зала и не приглашать их на следующие мероприятия.

Ранее украинская делегация попыталась сорвать выступление российского депутата на форуме ООН, который проходил в Женеве. Когда Бальбек начал выступать с докладом, представители Украины стали кричать, стучать ногами, а также бить кулаками по столу.